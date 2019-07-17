Стоматологи назвали продукты, способствующие отбеливанию зубов

17.07.2019 19:00

Такую пищу обязательно следует включить в свой рацион.

Эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Пищевая сода

Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.

Клубника

Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы были белоснежными. Не отказывайте себе в клубнике.

Теплая вода с солью

Еще один способ добиться белоснежной улыбки — использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.

Белые продукты питания

Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

Яблоки

Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов. Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

Вода и молоко

Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

Сыр

Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

Кокосовое масло

Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.