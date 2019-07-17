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Стоматологи назвали продукты, способствующие отбеливанию зубов
Такую пищу обязательно следует включить в свой рацион.
Эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.
Клубника
Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы были белоснежными. Не отказывайте себе в клубнике.
Теплая вода с солью
Еще один способ добиться белоснежной улыбки — использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.
Белые продукты питания
Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.
Яблоки
Вода и молоко
Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.
Сыр
Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).
Кокосовое масло
Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.
Теги: зубы, стоматолог, продукты, отбеливание
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