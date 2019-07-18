Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим

18.07.2019 08:20

Чем можно заменить десерт.

Многие при похудении заменяют десерты сухофруктами, цукатами и фруктовыми чипсами. При чем едят их в огромном количестве и после 15:00 (здесь стоит вспомнить золотое «правило экватора»). На самом деле даже 100 граммов сухофруктов при похудении — это уже слишком много, уверена звездный диетолог Наталия Самойленко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Elle.

«Сухофрукты — не лучшая замена конфетам, это сахар в кубе. При сушке фрукты теряют свою массу, а концентрация фруктозы (сахара) только растет», — объясняет диетолог.

Наталия не говорит, что сухофрукты совсем не полезны, она лишь утверждает, что каждый вид воздействует на организм по-своему. При похудении лучше исключить из своего рациона чернослив, курагу и финики. А цукаты — вообще табу!

«Ведь если сухофрукты просто высушивают, то цукаты вывариваются в сахарном сиропе», — рассказывает Самойленко.