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Назван необычный метод лечения солнечных ожогов

18.07.2019 10:40
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Назван необычный метод лечения солнечных ожогов

Лучшая косметика — природная.

Какие процедуры летом помогут вылечить солнечные ожоги, а также избавиться от угревой сыпи — пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Для лечения угревой сыпи и при солнечных ожогах рекомендуется маска из салата. Это совершенно безопасная маска, которая не вызовет аллергии. Мелко нарежьте пучок салата, залейте небольшим количеством воды и отварите 5 минут.

Отваренные листья салата выложите на салфетку, немного остудите и в теплом виде нанесите на кожу.

 



Теги: Донбасс, ожоги, сыпь
 
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