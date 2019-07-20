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Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара
20.07.2019 10:02
Диетолог Саманта Куган из Университета Невады рассказала, что отказ от ахара поможет улучшить состояние кожи, повысить работоспособность, улучшить показатели в тренажерном зале и побороть бессонницу, а самое главное — похудеть.
По словам медика, следует с осторожностью отказываться от сахара, потому что он вызывает сильное привыкание, передает donpress.com.
Куган предупреждает, что отказ от сахара может вызвать головные боли, расстройство желудка, нарушение работы кишечника и прочие неприятные симптомы.
При этом она отмечает, что такое состояние может длиться от пары дней до двух недель. Для облегчения подобного состояния рекомендуется пить больше воды и перекусывать обычными фруктами.
Теги: Донбасс, похудение, врачи, вода, сахар, диетолог, фрукты, отказ
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