Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска

31.07.2019 15:44

Отравление является самой распространенной проблемой со здоровьем на отдыхе.

Во-первых потому, что на пляже всегда приятно съесть какую-нибудь вкусную ерунду, о фигуре все забывают, а об опасности в приятной обстановке и вовсе не думают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Отравиться на пляже можно не только креветками или трубочками с кремом, а фруктами, которые долго лежали в пакете и даже мороженным, которое успело подтаять (это прекрасная среда для размножения бактерий).

«Покупать на пляже креветки, чебуреки и трубочки со сгущенкой – все равно что играть в казино на собственное здоровье. На жаре все эти продукты менее чем за час становятся ядом. Некоторые торговцы, конечно, накладывают в свои ведерка кубики со льдом, чтоб охлаждать продукты, — но, увы, не все такие сознательные, да и данная мера – не всегда гарантия безопасности», — отметила врач Виктория Савицкая.

Проблема еще и в том, что даже если продукты свежие и правильно хранятся, нет гарантии, что их готовили чистыми руками, при соблюдении санитарных норм.

Чтобы избежать отравления, также следите за свежестью того, что приготовили сами. В жару никогда не оставляйте готовые продукты на столе дольше, чем на 20 минут, советует врач.

При отравлении, прежде всего, стоит попытаться промыть желудок и избавиться от остатков пищи в нем, которая, вероятно, и стала причиной отравления или источником инфекции.

«Для того, чтобы вызвать рвоту, выпейте несколько стаканов чистой воды и надавите на корень языка. После этого нужно принять абсорбент, например, активированный или белый уголь, Энтеросгель. Важно пить как можно больше жидкости, только не залпом, даже если чувствуете сильную жажду – в ином случае, рвотные позывы могут только усилиться. Постарайтесь в течение суток мелкими порциями выпить не менее 2 литров, а к вечеру либо на следующий день успокоить желудок помогут отвар ромашки, компот из сухофруктов без сахара (к тому же, такой напиток восполнит частично потерю микроэлементов)», — советует врач.

От пищи ближайшие пару суток лучше отказаться, чтобы не усугубить положение.

Если в течение дня после появления первых симптомов отравления вам не стало лучше – нужно срочно обращаться к врачу.