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Врачи дали советы, как не простудиться летом
Врач Андрей Тяжельников рассказал, что главное в переменчивую летнюю погоду – не допустить переохлаждения.
Переохлаждение в неблагоприятных погодных условиях может стать ведущим пусковым механизмом для развития инфекционных заболеваний. Особенно чувствительны к нему женщины, у которых из-за переохлаждения часто обостряются циститы (воспаление мочевого пузыря) и воспалительные процессы в придатках — маточных трубах, яичниках и связочном аппарате, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Поэтому, отмечает врач Андрей Тяжельников, чтобы случайно не простудиться, москвичам и гостям столицы следует носить с собой то, что в любой момент поможет утеплиться, — легкую куртку или свитер, палантин.
«Одевайтесь так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании, особенно в вечерние часы. Остерегайтесь сквозняков в транспорте или холодного воздуха кондиционера», — посоветовал Тяжельников.
В том случае, когда непогода с дождем застает врасплох, целесообразно согреваться теплыми напитками, такими как чай или какао, подсказал врач. По его словам, для быстрого согревания организма может подойти любой горячий напиток, — но только не алкоголь. Андрей Тяжельнков пояснил, что алкоголь расширяет периферийные сосуды кровеносной системы и может вызвать прилив тепла, но он будет временным – сосуды вновь сузятся и возникнет еще более сильное охлаждение.
Тем, кто сейчас отдыхает в жарком климате у воды, врач также советует остерегаться переохлаждения и защищаться от него. В частности, не нужно находиться в тени или на ветру в мокром купальнике — влажная одежда в таких обстоятельствах способствует быстрому охлаждению тела и способна привести к простуде.
В целом для защиты организма и профилактики заболеваний летом Тяжельников рекомендует есть больше ягод, фруктов, овощей – эти продукты по его мнению которые являются прекрасной альтернативой фармацевтическим препаратам. Одновременно следует снизить употребление мясных, жирных, жареных, копченых продуктов.
С возвращением летнего тепла нужно осторожнее употреблять холодные напитки и мороженое, которые в способны стать причиной ангины и других простудных явлений. Напитки полезнее употреблять комнатной температуры, а мороженое — слегка подтаявшим, добавил врач.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, советы, лето
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