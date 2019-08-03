Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики

03.08.2019 22:10

Человек проводит во сне треть своей жизни, поэтому так важно спать в правильном положении. Медики отмечают, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью.

Об этом пишет ЮФ.

Сон на боку может быть опасен. Если человек лежит на правом боку, то постепенно пищевод заполняется желудочным соком. В итоге утром мы получаем дискомфорт в животе и изжогу. Также в этом положении желудок придавливает поджелудочную железу, тем самым мешая ее функционированию. Это может быть очень опасным для людей, которые страдают проблемами ЖКТ, а также для тех, кто любит перекусы перед сном.

Особое внимание позам во время сна должны обратить люди с сердечными заболеваниями. Сердечная аорта анатомически изгибается влево, поэтому когда человек лежит на правом боку, сердце не может нормально соблюсти анатомическую форму. В итоге сердцу становится трудно перекачивать кровь и оно быстрее изнашивается. Медики отмечают, что многолетний сон в таком положении в последствии обязательно даст о себе знать в виде различных осложнений.

При этом медики добавляют, что сон на том или ином боку подойдет беременным женщинам и храпящим людям. Но в таком положении не рекомендуется сильно прижимать к животу ноги, это может повредить позвоночнику.

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