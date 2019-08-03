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Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица

03.08.2019 10:00
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Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица

Арбуз является не только вкусной и любимой всеми ягодой, но и отличным средством для красоты и молодости.

Об этом рассказала косметолог Ирина Ильинская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

В косметологии арбуз используется уже не первое столетие, в первую очередь, благодаря своим тонизирующим свойствам, ценным микроэлементам и хорошо усваиваемой влаге.

Приготовить омолаживающую, увлажняющую маску очень просто: арбузную мякоть режем на небольшие кусочки и выкладываем на сложенную вдвое марлевую салфетку и кладем ее на лицо и шею минут на 20. После смываем холодной водой.

«Отлично зарекомендовал себя и арбузный лосьон, который отлично воздействует на тонус кожи. Выдавливаем сок из мякоти (можно просто завернуть в марлю и отжать) и разводит пополам с минеральной водой, можно даже газированной. Протираем лицо, шею и декольте каждое утро и перед сном, после чего через минут 10 протираем прохладной водой», — поделилась секретом эксперт.

Арбузные корки, которые все мы выбрасываем в урну, — это уникальное целебное средство, которое практически не имеет аналогов. Вещества, которые в них содержатся снимают отеки, небольшие воспаление, выравнивают цвет кожи. Прежде всего, высушите их. После чего по мере необходимости отваривайте, настаивайте на водяной бане и протирайте проблемные места на коже.



Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лицо, косметология, арбуз
 
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