Медики рассказали, как шоколад влияет на психику

03.08.2019 15:45

Люди, предпочитающие есть горький шоколад, менее склонны к депрессии.

Об этом заявила группа ученых из Великобритании и Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Ученые провели исследование, в котором участвовало более 13 тысяч человек. Они должны были отвечать на вопросы о количестве и виде съедаемых ими сладостей, а после об их настроении. Помимо этих показателей также учитывалось физическое состояние человека и наличие у него вредных привычек.

Выяснилось, что добровольцы, которые чаще ели горький шоколад были менее подвержены депрессивному состоянию, чем любители молочного или белого шоколада. По мнению ученых, причина заключается в том, что первый вид сладкого содержит ряд психоактивных ингредиентов, в том числе две формы анандамина, которые вызывают чувство эйфории.

Также в составе горького шоколада есть антиоксиданты, которые борются с воспалением в организме. Последнее считается одним из признаков депрессии.

Напомним, вред горький шоколад может принести в случае, если употреблять более 25 граммов в день.