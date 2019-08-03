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Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах

03.08.2019 21:20
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Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах

Болезни человека, при которых нельзя купаться назвал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Виталий Холдин.

По его словам, в первую очередь, купаться в водоемах нельзя людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Также не рекомендуется купаться людям с эпилепсией, сахарным диабетом и различного рода инфекцией.

Он отметил, что опасно купаться людям, употребившим алкоголь.

«В таком состоянии происходит потеря контроля над действиями, а также теряется координация движений», — сказал врач.



Теги: Донбасс, болезни, вред, водоем
 
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