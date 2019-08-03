Названы самые опасные для здоровья морепродукты

03.08.2019 20:00

О полезности морепродуктов знает каждый, они богаты витаминами, помогают при болезнях и помимо всех положительных свойств очень вкусные.

Но, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что вы едите. Ведь помимо пользы морепродукты могут нанести серьезный вред для организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

При употреблении рыбы неправильной обработки можно подхватить распространенного паразита — «селедочный червь». Он встречается как в речной, так и морской рыбе. Употреблять моллюсков в сыром виде, как это обычно принято тоже опасно. Можно подхватить вирусы, гепатит и инфекцию Норфолк. Также отмечается, что моллюски являются переносчиками аденовирусной, ротовирусной и энтеровирусной инфекций.

Специалисты отметили наиболее опасные морепродукты для человека. При их употреблении стоит быть очень внимательным. В зоне риска оказались устрицы, креветки (вызывают сильнейшую аллергию), рыбы тунец и макрель, морские раки.

Врачи советуют следить за своим здоровьем, употребляемой пищей и при любых проблемах обращаться в больницу, чтобы избежать серьезных проблем.

Напомним, многие люди мечтают найти оптимальный способ похудения, который позволил бы успешно избавляться от лишнего веса без применения жестких ограничений в пище. Как недавно выяснилось, такой метод борьбы с лишними килограммами действительно существует.