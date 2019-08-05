Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках

05.08.2019 08:45

Звук не должен быть слишком громким.

Эксперты уверяют, что громкость звука в наушниках имеет большое значение и оказывает влияние на наш организм. Существует так называемый верхний безопасный предел звука. Его значение составляет 80 децибел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Однако звук во многих моделях современных наушников может превышать 100 децибел. И уже давно ни для кого не секрет, что прослушивание музыки на максимальной громкости пагубно влияет на слух.

Исследователи считают, что даже интенсивность звука в 80 децибел может негативно повлиять на слух, особенно если вы привыкли слушать музыку в течение всего дня. Функции поврежденного слухового нерва не восстанавливаются полностью, что со временем может привести к тугоухости. Она проявляется в постепенной и практически незаметной для человека потере слуха.

Кроме того, регулярное прослушивание громкой музыки оказывает и другое отрицательное воздействие на организм. У человека может возникать головная боль, бессонница, утомляемость и даже ухудшение памяти.

Наиболее оптимальным, по мнению экспертов, является прослушивание музыки со звуком, включенным на половину мощности (примерно 50-60 децибел). И даже при средней громкости рекомендуется делать перерывы на 2-3 часа между использованием наушников.