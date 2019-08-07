Все рубрики раздела
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
Названа группа крови долгожителей
Ученые считают, что группа крови влияет на продолжительность жизни человека.
Данные научного исследования свидетельствуют о том, что наборы антител, эритроцитов и антигенов определяют, каковы шансы человека дожить до глубокой старости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По данным специалистов, люди с первой группой крови меньше всего подвержены серьезным болезням. Их кровь хорошо защищена от инфекций, поэтому обладатели первой группы чаще всего становятся долгожителями. Однако им стоит обратить внимание на работу сердца и сосудов.
Носители второй группы имеют склонность к сахарному диабету, больше подвержены стрессам и простудным заболеваниям. У третьей группы крови высок риск онкологии, они часто болеют ангиной и отитом. Люди с четвертой группой легче подвергаются различным инфекциям и страдают пороками сердца.
Теги: Донбасс, долгожитель, группа крови
- Долгожительнице исполнился... век: «Ой, скiльки люду! А баян привезли?»
- Бабий век - сто лет!
- В 103 года читает на память стихи
- Макеевскую долгожительницу поздравил президент
- Сеня долгожитель. Гусь пережил перестройку и нескольких президентов
- Пантелеймоновка: долгожителю подарили... спортивный костюм
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным 11:30
- Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»11:12
- Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира11:00
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Зеленский позвал турецких бизнесменов на Донбасс: что предлагает10:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- «Нафтогаз» еще снизит тарифы на газ для населения10:00
- Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов09:45
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Названы неожиданные причины выпадения волос13:58
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все