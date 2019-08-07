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Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Названы 5 продуктов, которые необходимо исключить после 30 лет, особенно женщинам.
Специалисты отмечают, что с возрастом меняется обмен веществ. В частности, начало нового десятилетия сигнализирует о том, что нужно пересмотреть свой рацион – включить в него питательные и полезные продукты, которые будут участвовать в борьбе с процессами старения, а также исключить те продукты, которые будут негативно влиять не только на фигуру, но и на общее состояние здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Американское издание My Domaine опросило ведущих диетологов, а также специалистов в области здорового питания, чтобы выделить пять продуктов, которых необходимо избегать после 30 лет – в особенности женщинам, информирует healthinfo.ua со ссылкой на nv.ua.
«По мере того, как меняется возраст, меняется и наш метаболизм. С годами нам нужно меньше калорий, но больше питательных веществ, которые будут участвовать в борьбе с болезнями и, конечно, старением. Другими словами, список наших покупок в супермаркете должен меняться также часто, как и наш возраст», — говорит Энни Кей, известный диетолог.
Белый хлеб и сахар
После 30 лет диетологи рекомендуют сократить употребление сахара, который способствует воспалительным процессам, а также вредит нашей коже, негативно влияя на ее упругость.
«Если вы отметили свой 30-й день рождения, то знайте – пришло время забыть о сладком. Сахар – главный враг молодости. Он способствует воспалению, повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют нашу кожу упругой и эластичной», — говорит специалист по правильному питанию Лиза Дэвис.
Она также отмечает, что отказ от употребления сахара включает в себя и отказ от «скрытого сахара», который содержится во многих продуктах.
«В среднем американец потребляет 31 чайную ложку скрытого сахара в день!», — говорит она.
Дэвис также акцентирует внимание на том, что следует ограничить потребление белого хлеба, который не несет никакой пользы для организма.
Диетические напитки
Диетологи продолжают настаивать, что диетические напитки крайне вредны для здоровья. Так, диетолог и шеф-повар Трисия Уильямс утверждает, что считает именно диетические напитки главным врагом женщины после 30 лет.
«Самый главный наш враг – диетические напитки. Помимо того, что они вызывают рак, они заставляют наш организм испытывать жутчайший стресс, вызванный тем, что употребляя такой напиток, наш мозг воспринимает его, как сладкий, а затем вырабатывает инсулин, чтобы метаболизировать сахар, которого на самом деле нет! Это, в свою очередь, настоящая катастрофа для нашего организма», — говорит она.
Приправы и соусы
Не только сахар негативно влияет на эластичность кожи и наше здоровье. Диетологи и дерматологи также настоятельно рекомендуют исключить потребление соусов – таких, как кетчуп и майонез, а также с осторожностью относиться к выбору приправ. В частности, речь идет о приправах с усилителями вкуса и искусственными ароматизаторами, которые вредят здоровью.
«Замените соусы и приправы натуральными специями – такими как тмин, который помогает пищеварению или, например, куркумой, которая обладает мощными противовоспалительными свойствами», — говорит Джилл Джавахери, консультант по здоровому питанию и дерматолог.
Макаронные изделия
Перешагнув 30-летний рубеж, следует учитывать здоровье кишечника и в соответствии с этим выбирать продукты, которые стоит употреблять регулярно. Лиана Вернер-Грей, автор книги «Диета земли» и эксперт по здоровому питанию, утверждает, что после 30 лет женщинам нужно сократить потребление глютена и полностью исключить макаронные изделия.
«Глютен очень жесткий для пищеварительной системы. Наш организм потребляет очень много энергии, чтобы переварить его. Часто глютен плохо воспринимается кишечником, оставляя чувство вздутости – это говорит о том, что организму сложно справиться с тяжелой и жесткой клейковиной и что он нуждается в пище более легкой и полезной», — говорит она.
Готовые кондитерские изделия
Лос-анджелесский эксперт по здоровому питанию Софи Джаффе советует полностью исключить магазинные кондитерские изделия, в которых содержатся транс-жиры и «ноль пользы».
«Наша пищеварительная система – двигатель жизнеспособности. И ей нужно много питательных веществ и клетчатки для эффективной работы. Дешевые чипсы и пирожные только уменьшают усвоение витаминов и тормозят работу пищеварительной системы. Если мы исключим продукты быстрого приготовления и готовые кондитерские изделия из супермаркета, мы обеспечим доступ к более полезной пище и в результате улучшим здоровье и увеличим уровень энергии», — убеждена она.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
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