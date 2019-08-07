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Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна
После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь.
Не знаете, какой напиток выпить? Представляем вашему вниманию 5 горячих напитков для хорошего сна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Ромашковый чай
Ромашковый чай отлично подходит для тех, кто не любит молочные напитки. Выпейте несладкий ромашковый чай за полчаса до сна, и вы будете спать, как ребенок.
Какао
Впервые горький напиток из тертых какао-бобов, воды и специй употребляла цивилизация майя. Неизвестно пили они какао перед сном или нет, но с уверенностью можно сказать, что это один из лучших напитков для хорошего сна.
Теплое молоко
Теплое молоко – отличное снотворное. Молоко содержит аминокислоту триптофан и кальций, который помогает ее усваивать. Триптофан же является предшественником серотонина, а он в свою очередь успокаивающе действует на организм.
Мятный чай
Он поможет успокоиться и расслабиться. Также мятный чай хорошо помогает при тошноте. Такой чай не только полезный, но и очень вкусный!
Горячий шоколад
Очень часто горячий шоколад путают с какао, однако, горячий шоколад намного гуще какао, поскольку он содержит какао-масло и какао-порошок и готовится на сливках или молоке. Горячий шоколад – один из самых вкусных напитков для хорошего сна!
Теги: Донбасс, здоровье, сон, напитки
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