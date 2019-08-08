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Развенчан популярный миф о кофе
Употребление кофе за четыре часа до сна не оказывает никакого негативного воздействия на человека.
Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В исследовании приняли участие 785 человек, которые за четыре часа до сна употребляли кофе, алкоголь и курили.
Оказалось, что употребление спиртных напитков приводило к более низкой эффективности сна. Аналогичный эффект оказывало курение, которое, помимо этого, также незначительно увеличивало время, на которое участники просыпались среди ночи.
При этом употребление кофе, согласно выводам ученых, вообще никак не влияло на сон.
Таким образом исследователи опровергли миф о вреде употребления кофеина вечером. При этом они обратили внимание на вред курения и алкоголя для сна.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, польза, миф
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