Эти напитки помогают снизить давление

11.08.2019 17:00

Вкусно и полезно.

Употребление этих напитков может помочь снизить высокое кровяное давление без лекарственных препаратов, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.

По мнению специалистов, одним из самых полезных для гипертоников является ананасовый сок. Он насыщен калием, что помогает расслаблять кровеносные сосуды, очищать организм от избытка натрия.

Также в списке лучших напитков против повышенного давления значится зеленый чай – в нем очень много антиоксидантов, поддерживающих и улучшающих работу сосудов.

Понизить давление помогает и охлажденный каркаде. Именно охлажденный — в горячем виде от него может возникать гипертензия.

Еще один напиток, эффективный как средство понижения давления, — свекольный сок. Его употребление влияет на образование оксида азота, что способствует расслаблению и расширению сосудов, нормализующих давление.

Некоторые ягоды заметно снижают артериальное давление и соки из них перенимают данный эффект. Например, очень полезен для укрепления сердца и улучшения показателей давления свежевыжатый сок черноплодной рябины. Также способствуют снижению артериального давления соки из ягод калины, клюквы, черной смородины, гранатов.

Рекомендуется гипертоникам, особенно людям с нарушениями функции почек, и арбузный сок.

Такие фрукты как яблоки насыщены пектином, очищающим сосуды, а также витаминами и микроэлементами, среди которых калий и магний, необходимые гипертоникам. Пить яблочный сок рекомендуется по половине стакана за 15-20 минут до приема пищи.

Укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему, оказывают также абрикосы. Плоды абрикосов богаты калием, магнием, пектинами, их употребление дает достаточно выраженный мочегонный эффект. Для лечения гипертоникам следует употреблять не более 150 мл абрикосового сока в день.