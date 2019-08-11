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Медики подсказали, как снять усталость
Что поможет взбодриться.
Медики оказали советы, как избавиться от усталости. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
К действенным средствам от усталости медики отнеси:
полноценный сон. Детям с 6 до 12 лет рекомендуют спать 9-12 часов, в возрасте 13-18 лет от 8 до 10 часов, а взрослым не менее 7 часов в сутки. Кроме того, перед сном рекомендуют снизить эмоциональную нагрузку и отказаться от эмоциональных фильмов, социальных сетей и т.д.;
регулярная физическая нагрузка. Снизить уровень усталости поможет любая физическая активность, главное — заниматься спортом на постоянной основе;
смена деятельности. Рекомендуют рационально распределять время для работы и отдыха, а также чередовать физический труд с умственным;
чувство юмора и оптимизм. Большое влияние на здоровье имеют эмоции. Поэтому медики рекомендуют снизить эмоциональные переживания и строить доброжелательные и толерантные взаимоотношения. А также наполнять жизнь любимыми занятиями и хобби;
режим питания. Для здорового функционирования органов и систем человека рекомендуют правильно организовывать режим питания, в соответствии со своими возрастными потребностями и энергозатратами;
распределение задач по приоритетности. При высокой нагрузке рекомендуют уменьшить количество запланированных задач, делать паузы в работе и выходить на свежий воздух на 20-30 мин.;
отказ от вредных привычек. Не стоит расслабляться с помощью курения и алкоголя, ведь они на самом деле истощают организм и усиливают усталость человека.
Теги: Донбасс, усталость, медицина, бодрость
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