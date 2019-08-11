Медики подсказали, как снять усталость

11.08.2019 08:49

Что поможет взбодриться.

Медики оказали советы, как избавиться от усталости. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

К действенным средствам от усталости медики отнеси:

полноценный сон. Детям с 6 до 12 лет рекомендуют спать 9-12 часов, в возрасте 13-18 лет от 8 до 10 часов, а взрослым не менее 7 часов в сутки. Кроме того, перед сном рекомендуют снизить эмоциональную нагрузку и отказаться от эмоциональных фильмов, социальных сетей и т.д.;

регулярная физическая нагрузка. Снизить уровень усталости поможет любая физическая активность, главное — заниматься спортом на постоянной основе;

смена деятельности. Рекомендуют рационально распределять время для работы и отдыха, а также чередовать физический труд с умственным;

чувство юмора и оптимизм. Большое влияние на здоровье имеют эмоции. Поэтому медики рекомендуют снизить эмоциональные переживания и строить доброжелательные и толерантные взаимоотношения. А также наполнять жизнь любимыми занятиями и хобби;

режим питания. Для здорового функционирования органов и систем человека рекомендуют правильно организовывать режим питания, в соответствии со своими возрастными потребностями и энергозатратами;

распределение задач по приоритетности. При высокой нагрузке рекомендуют уменьшить количество запланированных задач, делать паузы в работе и выходить на свежий воздух на 20-30 мин.;

отказ от вредных привычек. Не стоит расслабляться с помощью курения и алкоголя, ведь они на самом деле истощают организм и усиливают усталость человека.