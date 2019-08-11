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Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками

11.08.2019 14:17
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Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками

Причин головной боли может быть очень много.

Сильную головную боль терпеть вредно, но регулярный прием обезболивающих препаратов может спровоцировать хронические мигрени, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Поэтому в первую очередь надо разобраться с причиной головных болей, посоветовала врач-невропатолог Юлия Ивченко.

«Существует множество видов головной боли. Нельзя говорить, что любая головная боль – от напряжения шеи, мышц и т.п.», – рассказала медик.

Впрочем, по ее мнению, чаще всего в последнее время действительно проявляется «головная боль напряжения».

«Но если принимать таблетки, и головная боль часто – то многие препараты могут вызвать абузусную головную боль (одна из форм хронической ежедневной головной боли. – Ред.)», – предупредила Ивченко.

«Т.е. препарат помогает, но головная боль возникает быстрее и на дольше», – уточнила она.

Среди основных причин возникновения головной боли невропатолог выделила современный образ жизни. В частности, постоянное использование гаджетов.

«Положение головы в наклоне примерно 60 градусов – так мы наклоняемся, когда смотрим в телефон – это вес около 8 кг на нашу шею. Возьмите в руку воду в бутылке и постойте так часик. Рука устанет? Устанет. Точно также и наши мышцы шеи», – объяснила Ивченко.

Кроме того, добавила врач, головную боль могут вызывать стрессы и недосыпы.

«Если очень сильная головная боль – терпеть вредно. Но если боль поверхностная, легкая – дискомфорт, который можно вытерпеть – то не стоит сразу пить таблетки. Лучше сделать упражнения для мышц шеи», – подытожила она.



Теги: Донбасс, здоровье, таблетки, головная боль
 
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