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Архив - Будь здоров!

Медики рассказали, в чем вред корвалола

13.08.2019 20:30
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Медики рассказали, в чем вред корвалола

Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов.
Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема фенобарбитала развивается привыкание и прежняя доза кажется недостаточной. Передозировка этого вещества смертельно опасна, поскольку может остановить дыхание. Также в состав корвалола входит этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натрий едкий, сообщает Хроника.инфо



Теги: Донбасс, лекарство, вред, спирт
 
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