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Архив - Будь здоров!

Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства

14.08.2019 16:40
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Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства

Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред.

Справиться с локализованной болью поможет куркума.Чтобы получить максимальный эффект, следует сделать настой из корнеплодов куркумы и принимать его по необходимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

С болями в спине поможет справиться стручковый перец. Его нужно размолоть в порошок и развести с водой. Помазать полученной кашей место, где чувствуете боль и через десять минуть смыть.

Помогает справиться с болью и действует как успокоительное — масло лаванды. Его используют с древних времен.

Снизит болевые ощущения и поможет справиться со спазмами эфирное масло мяты. А вот если вас мучает зубная боль, стоит воспользоваться гвоздикой. Ее советуют просто положить в полость рта.



Теги: Донбасс, лекарство, обезболивание, масло, специя
 
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