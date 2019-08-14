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Архив - Будь здоров!

Раскрыт новый секрет молодости

14.08.2019 19:46
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Раскрыт новый секрет молодости

Восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.

Такой вывод сделала эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера. По ее словам, данный способ также помогает поддержать оптимальный водный баланс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на med2.ru.

«Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этот напиток», – рассказала она.

По словам Виброу, зеленый или белый чай являются абсолютно безопасными и с легкостью могут заменить в рационе воду. К примеру, она выпивает 8 чашек чая в день – по одной каждый час рабочего времени.

«Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень «плохого» холестерина», – поделилась эксперт личными наблюдения.



Теги: Донбасс, здоровье, чай, молодость
 
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