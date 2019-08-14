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Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам
Часто можно заметить, что после употребления некоторых продуктов тело человека отекает, возникают мешки под глазами. На утро эти сюрпризы никак не утешат.
Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему так происходит и от каких продуктов возникает отек, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отеки и соленое
Здесь две стороны медали: много соли плохо и отсутствие соли плохо.
Чем больше натрия в крови, тем больше воды он удерживает в тканях. Однако если исключить соль совсем, то вы обезвоживаете организм и он начинает запасать воду и натрий из продуктов, что опять же приведет к отекам.
Поэтому рекомендуется умеренное потребление соли: 5 граммов в сутки, включая соль в пищевых продуктах и напитках. Это примерно 1 чайная ложка.
Если и это не помогает, то стоит обратиться к врачу.
Отеки и молочные продукты
Отеки от молока могут быть только если вы сидите на безуглеводной диете. И вообще на любой ограничительной диете.
Тогда от наличия молочного белка и лактозы вы можете чувствовать отечность.
Отеки и углеводы
Если человек регулярно употребляет углеводы, то никаких проблем не будет. А если сидит на кето-диете и на диете Дюкана и съел чашку овсянки или шоколадку, то углеводы уходят в запас (гликоген), а он «тянет за собой воду». Отсюда возникают отеки.
Основные выводы
Крайности — плохо! Ешьте умеренно соль, молочные продукты и углеводы и не будет никаких проблем
Отечность может быть не от еды, если она регулярная – обратитесь к врачу.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, отек
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