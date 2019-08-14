Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств

14.08.2019 14:30

Медики объяснили, как победить мигрень.

Европейские исследования показали, что у людей, страдающих мигренью, снижен уровень гормона настроения – серотонина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на med2.ru.

Эксперты изучили проблему и назвали способы, позволяющие без лекарств купировать боль.

Врачи советуют отказаться от употребления глютена и богатой белком пищи, заменив ее на орехи, рис, финики, творог, яйца или куриное филе. Часто головная боль возникает из-за скачков давления, стабилизировать которое помогут прогулки на свежем воздухе. Снять мигрень удастся при помощи массажа висков, который позволяет быстро расслабиться.

Легко устранить головную боль помогает йога, а точнее «поза трупа». Главное, не забыть полностью расслабить тело и челюсть. Нехитрое действие «обманет» мозг за счет имитации рефлекса засыпания. Действие гормонов простагландинов, вызывающих мигрень, хорошо снимает имбирь. Корень необходимо просто пожевать.