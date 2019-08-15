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Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами
Курение скорее психологическая зависимость, чем физиологическая.
И если недостаток привычного никотина помогут восполнить различные медицинские средства, то вот с тягой просто взять в руки сигарету и скоротать пару минут справиться сложнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Что же может посоветовать народ в данном случае?
1 СПОСОБ. ПРОТИВНЫЙ
Окуните сигарету в молоко или йогурт. Высушите. Как только захочется курить — попробуйте затянуться. Поверьте, второй раз сделать это не скоро захочется.
2 СПОСОБ. ВКУСНЫЙ
Нарежьте сыр тонкими брусочками. Высушите. Каждый раз, когда потянет взять в руку сигарету — берите сушеный сыр и тихонько его грызите.
3 СПОСОБ. ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
Срежьте веточку черемухи или найдите корень болотного аира, подорожника или листья хрена. Перед тем, как пойти курить, пожуйте эти растения. Вас будет слегка подташнивать и курить уже не захочется. Вреда для организма при этом нет никакого.
4 СПОСОБ. УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
Не секрет, что в момент стресса мы тянемся к пачке и курим одну сигарету за другой. В этом случае народная медицина предлагает использовать следующий настой. Сушеный зверобой, в котором содержится вещество гиперицин, хорошо влияющее на нервную систему, заварить как чай (1 ч.л. травы на стакан кипятка) и пить охлажденным три раза в день.
5 СПОСОБ. РАДИКАЛЬНЫЙ
Купите в аптеке корневища змеиного горца (змеевика). Залейте стаканом кипятка, прокипятите 2-3 минуты на медленном огне. Настоять нужно полученный отвар 4-50 минут. Как только вас потянет к сигарете, полощите рот этой жидкостью. Имейте в виду. что вас сразу начнет тошнить и появится желание поскорее встретится в туалете с белым другом. Но зато выработается стойкий рефлекс отвращения к табаку.
Теги: Донбасс, курение, сигареты
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