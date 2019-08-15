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Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной
Неочевидные причины.
Медики рассказали о неожиданных причинах появления темных кругов под глазами. Чаще всего проблему связывают с усталостью и нехваткой нормального сна, однако это не единственный фактор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Круги под глазами могут появляться при экземе из-за того, что на фоне зуда человек постоянно трет и чешет эту область. Такая привычка грозит отеком и воспалением в паре с повреждением кровеносных сосудов. Поскольку кожа вокруг глаза тонкая, она сильно страдает от УФ-излучения, поэтому перед выходом на улицу лучше нанести на лицо средства с SPF-защитой. В некоторых случаях виновником проблемы способна выступать генетика, однако если речь идет о пигментации, то исправить это может дерматолог посредством специальных лазеров. Иногда все дело в форме лица. Если у человека от природы глубокие носослезные борозды, то с возрастом они могут усугубляться, фактически затемняя область под глазами.
Из-за аллергии в организме может возрастать уровень свободного гистамина, провоцирующего расширение капилляров. Из-за тонкости кожи под глазами расширенные кровеносные сосуды в этой зоне кажутся темнее, нежели на остальных частях лица. Синяки под глазами могут иметь связь с макияжем, поскольку некоторые косметические средства ведут к аллергии и раздражению.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа
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