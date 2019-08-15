Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет

15.08.2019 20:45

Ученые из университета штата Калифорния в городе Ирвин провели очень тщательное исследование компонентов и свойств дыма, образующегося в ходе курения кальяна.

Обычно для подобных исследований используют фильтры, которые задерживают вещества, содержащиеся в табачном дыме, а калифорнийские ученые применили аппарат, специально сконструированный для этого исследования. Такой аппарат позволял исследовать дым сразу после его прохождения через охлаждающую жидкость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Кроме уже известных вредных свойств дыма кальяна (повышенное поступление продуктов горения табака в организм из-за увеличения объема каждой затяжки по сравнению с обычными сигаретами и т. д.) ученые из Ирвина обнаружили и некоторые ранее неизвестные особенности.

Как сообщают авторы, в ходе одного эксперимента, когда вместо табака использовались травяные смеси, которые позиционируются как менее вредная альтернатива табаку, было обнаружено, что объем выделяемых такими смесями токсичных газов еще больше, чем при горении табака.

Кроме того, ученые впервые обнаружили в дыме кальяна повышенное содержание ультратонкой фракции частиц диаметром менее 100 нанометров. Концентрация таких вредных частиц является максимальной в течение первых 10 минут курения кальяна, а затем несколько снижается.

Такие частицы могут проникать в ткани дыхательных путей и оставаться в них на протяжении всей жизни курильщика; кроме того ультрамелкие частицы способны проникать в головной мозг, так как гематоэнцефалический барьер препятствием для них не является.