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Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице
Лицо — важный выразитель состояния организма.
Медики рассказали, какие изменения с лицом могут оказаться симптомами заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Глаза
Если в области под глазами часто проявляются отеки, а веки выглядят припухшими, это может говорить о дисфункции щитовидной железы или почечной недостаточности.
Еще один часто встречающийся симптом — дергающееся веко. Если он наблюдается на протяжении длительного периода времени, это может свидетельствовать о низком уровне магния, что также опасно для состояния сердца и сосудов.
Лоб
На лбу могут неожиданно появиться глубокие поперечные борозды – такой симптом является сигналом о нарушении работы желудочно-кишечного тракта.
Возникающие на переносице резкие вертикальные морщины – возможный признак возникших в организме проблем с печенью и желчным пузырем.
Щеки
Если человек часто бледен, а кожа имеет зеленоватый оттенок, можно с большой вероятностью предположить наличие железодефицитной анемии – состояния, опасного своей способностью влиять на снижение иммунитета и возникновение осложнений в сердце и легких.
В свою очередь краснота лица, не связанная с влиянием внешних факторов, может быть симптомом сахарного диабета и гипертонии.
Нос
В виде синеющего кончика носа могут проявляться нарушения в работы сердца и легких. Красный нос указывает на повышенное давление.
Губы
С возникновением трещин в уголках губ связан дефицит витаминов группы В и таких микроэлементов, как железо и цинк, чреватый снижением иммунитета и опасный для состояния нервной системы.
В частности, из-за нехватки этих микроэлементов развиваются депрессия, повышенная тревожность.
Теги: Донбасс, болезни, лицо, советы, диагностика, изменение
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