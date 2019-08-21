Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса

21.08.2019 07:12

Диетологи дали советы о том, какие утренние привычки помогут добиться идеального веса.

Диетологи уверяют, что изнурительные тренировки и «правильное» питание не помогут похудеть, если не избавиться от вредных привычек по утрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Эксперты приоткрыли завесу тайну о том, что необходимо сделать утром после пробуждения для стройной фигуры.

Утром, как только проснулись, сразу же необходимо пить воду. Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям – к примеру, запасы воды в организме приводят к отекам. Также надо понимать, что вода – незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.

В пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, и это приводит к быстрому перевариванию пищи.

Стакан теплой воды с соком лимона – прекрасное средство для очищения организма.

Завтрак ни в коем случае нельзя отменять. Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.