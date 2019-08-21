Все рубрики раздела
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса
Диетологи дали советы о том, какие утренние привычки помогут добиться идеального веса.
Диетологи уверяют, что изнурительные тренировки и «правильное» питание не помогут похудеть, если не избавиться от вредных привычек по утрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Эксперты приоткрыли завесу тайну о том, что необходимо сделать утром после пробуждения для стройной фигуры.
Утром, как только проснулись, сразу же необходимо пить воду. Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям – к примеру, запасы воды в организме приводят к отекам. Также надо понимать, что вода – незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.
В пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, и это приводит к быстрому перевариванию пищи.
Стакан теплой воды с соком лимона – прекрасное средство для очищения организма.
Завтрак ни в коем случае нельзя отменять. Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.
Теги: Донбасс, здоровье, вес, диетолог, привычка, утро
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники
- Дончане бесплатно тренируются на улице
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння
- Дюймовочки становятся принцессами и набирают вес богатыри
- Режим для "пышечек", или Как ребенку сбросить лишний вес
- Школьников Донбасса подводит сердце
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Макрон и Трамп одобрили возврат России в G718:00
- Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев17:46
- В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»17:27
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки16:45
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"