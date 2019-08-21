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Названа суточная норма сна для избежания стресса
Как бороться со стрессом.
Ученые сходятся во мнении, что неумение правильно бороться со стрессом становится причиной развития серьезных заболеваний и снижением жизненного тонуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.
Для того, чтобы иметь крепкое физическое и психическое здоровье, следует придерживаться следующих советов:
Перестаньте вести внутренний диалог, который вас нервирует. Зачастую люди не уверены в себе и своих силах, поэтому не прочь корить себя за любые промахи и ошибки. Старайтесь принять неудачу правильно: не как фатальное поражение, а как новый опыт.
Спите не меньше 7 часов. Нервной системе тоже необходимо восстанавливаться для того, чтобы иметь силы бороться со стрессом.
Медитируйте. Научно доказана способность медитации снижать общий уровень стресса и повышать устойчивость организма к нему.
Теги: , здоровье, сон, стресс
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