Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин

22.08.2019 18:02

Если вы расстались с сигаретами, включите в свой рацион эти продукты – они ускоряют выведение из организма тех вредных веществ, которые собирались из-за вредной привычки.

По словам врачей, если курение было длительным, многолетним, то в теле курильщика годами скапливались токсины. Из организма человека, «завязавшего» с сигаретами, они выводятся не сразу, а лишь спустя 6-8 месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на med2.ru.

Чтобы ускорить процесс освобождения клеток от никотина, специалисты советуют ввести в ежедневный рацион продукты, которые ускоряют его выведение.

Цитрусовые. Витамин С, источником которого являются эти фрукты, способствует интенсивному обмену веществ а также улучшает кровоток. В результате кровь и ткани легких в более быстром порядке очищаются от тех вредных компонентов, которые копились в теле все то время, что человек курил.

Киви. В этих фруктах также много витамина С, а помимо него еще и магния, под влиянием которого у курильщиков улучшается процесс дыхания, проходит кашель.

Морковь. Простая морковка насыщена провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стрессов и в целом улучшают самочувствие.

Томаты, яблоки, бананы. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что потребление этих продуктов улучшает состояние легких у тех, кто бросил курить. Оказалось, что бросившие курить, но употреблявшие много помидоров и фруктов, в особенности яблок, люди демонстрировали более медленное ухудшение функций легких.

Морковь. Простая морковка насыщена провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стрессов и в целом улучшают самочувствие.

Томаты, яблоки, бананы. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что потребление этих продуктов улучшает состояние легких у тех, кто бросил курить. Оказалось, что бросившие курить, но употреблявшие много помидоров и фруктов, в особенности яблок, люди демонстрировали более медленное ухудшение функций легких.