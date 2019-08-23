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6 неочевидных признаков того, что вы «заработали» гастрит
Гастрит — очень неприятное состояние, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка. Многие принимают его первые симптомы за расстройство желудка или последствия переедания и не обращаются к врачу. Окончательно установить, страдаете ли вы гастритом, можно только с помощью эндоскопии, но есть некоторые ранние признаки, на которые стоит обратить внимание, пишет popmech.
Вздутие живота
Существуют десятки причин, по которым желудок как бы увеличивается в размерах — и в большинстве своем они безопасны. Но если вы чувствуете вздутие едва ли не после каждого приема пищи, или если ваш организм таким образом отзывается на большинство привычных блюд, скорее всего, вам стоит обратиться к врачу.
Изжога
При гастрите в кишечнике обычно образуется избыточно много особенных бактерий Helicobacter pylori. В норме желудок, вырабатывая кислоту для переваривания пищи, одновременно производит и специальную смазку, которая предохраняет стенки от повреждений. Бактерии же могут нарушить производство это естественной защиты, изменить активность ферментов и вызывать симптомы изжоги. Поэтому обязательно обратитесь к врачу, если в последнее время часто чувствуете жжение в области пищевода.
Вы быстро наедаетесь
Если для того, чтобы почувствовать себя сытыми, вам теперь достаточно половины или даже трети привычной порции, не спешите радоваться: это вполне может оказаться симптомом болезни. При гастрите желудок легче накапливает газы, которые и вызывают чувство полноты и насыщения.
Дефицит витамина B12
Этот витамин необходим для поддержания здоровья и нормального уровня энергии. В норме мы получаем его из мяса, яиц и молочных продуктов, но бактерии Helicobacter pylori могут нарушить способность организма вычленять этот витамин.
Потеря веса
Еще один симптом, который важно вовремя заметить — резкая потеря веса. Он часто вызван тем, что из-за дискомфорта (чувство тяжести, изжога, тошнота, вздутие) люди стараются есть как можно реже. Кроме того, снижение аппетита и быстрое насыщение также приводят к тому, что вес начинает снижаться. Обратитесь к врачу, если вы начали терять вес без специальных усилий!
Тошнота
Тошнота — еще одно проявление гастрита. Этот симптом часто сопровождает расстройство желудка, однако если вы чувствуете тошноту часто, если оно сопровождает едва ли не каждый прием пищи, обязательно обратитесь к врачу!
Теги: Донбасс, гастрит, признак
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