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Медики развеяли главный миф о домашних солениях
Оказывается, домашняя консервация очень полезна.
Домашние соленья считаются достаточно популярным блюдом и могут принести здоровью человека огромную пользу. По словам эксперта-диетолога Меган Рузвельт, в таких продуктах мало жиров и калорий, однако в них почти не содержится и других питательных веществ, правда, за исключением натрия и полезных бактерий, которые содержатся в ферментированном рассоле.
Именно по этой причине соленья могут быть полезны для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В случае, например, с солеными огурцами, они могут действовать как пробиотики, защищая микробиом и поддерживая рост полезных микроорганизмов в кишечнике, которые помогают бороться с запорами, диареей и такими хроническими заболеваниями, как болезнь Крона. Более того, как оказалось, этот продукт помогает управлять диабетом и аллергией, облегчает симптомы инфекций мочевыводящих путей и даже способствует снижению риска некоторых видов рака, в том числе онкологии толстой кишки.
Помимо этого, соленья обладают антиоксидантными свойствами, позволяют восстановить электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог. При этом употреблять соленый продукт не рекомендуется людям, которые страдают от гипертонии, а также беременным женщинам и людям с ВИЧ, у которых ослаблена иммунная система.
Также эксперт рекомендует помнить, что никакая еда не может вылечить организм в случае серьезных проблем со здоровьем, она может быть лишь дополнением к диете. В любом случае, перед тем, как добавить в свой рацион соленья, следует посоветоваться с врачом.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, соленое, соление огурцов
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