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Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес
Что разрушает эмаль.
Стоматологи высказали мнение о том, что использование зубных паст с углем и содой может поспособствовать быстрому развитию кариеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Среди тех, кто щепетильно следит за белизной зубов, в последнее время стали популярны пасты с углем и содой – возникновению бума во многом помогли социальные сети. Однако в публикации The Age специалисты констатируют: у людей, изначально не имевших проблем с зубами, из-за использования таких паст повышается чувствительность зубов и способен развиться кариес.
«Такие пасты обещают отбеливать зубы, но они работают как абразив — пигмент, возможно, будет удален, но пострадает эмаль. В случае развития эрозии эмали нарушиться целостность зуба и появится кариес, повысится чувствительность зубов», — заявила доктор Микаэла Чинотти, представитель Австралийской ассоциации стоматологов.
Также эксперт констатировала, что многие пасты с углем и содой не содержат фтор – главный компонент, защищающий зубы. При этом в них можно найти канцерогенные соединения.
Чинотти подчеркнула, что такие пасты опасно использовать в ежедневном режиме, особенно если человек любит сладкое и ест его достаточно активно. Для укрепления зубной эмали в регулярном формате важно использовать прежде всего пасту со фтором, заметила эксперт.
Теги: Донбасс, кариес, эмаль, зубная паста
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