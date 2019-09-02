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Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию
В чем польза этой системы.
Умение прислушиваться к своему организму и его потребностям – вот основа так называемого «интуитивного питания». Основная роль в нем отводится психологии, нашим эмоциям, привычкам и отношению к самому себе. Интуитивное питание заложено в нас природой и оно работает, потому что, человек следует законам природы, а не противоречит им. Об этом на странице в Intagram написала диетолог Елена Кален, которая недавно перечислили основные ошибки худеющих, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Интуитивное питание — это умение слушать свое тело и давать ему ровно то количество пищи, которое оно просит. В отличие от диет, при данном подходе нет ограничений по продуктам и строгих временных запретов.
Важно, что интуитивное питание заложено в нас природой, но из-за развития цивилизации, “культа еды” и маркетинга, люди перестали следовать сигналам тела и начали путать физический голод с эмоциональным из-за чего и начало расти число людей с лишним весом.
Без диет
Любая диета приводит к срывам, потому что человек игнорирует естественные потребности тела, терпит голод или ест тогда, когда голода нет. Организм же стремиться вернуться к своим естественным настройкам и начинает противодействие искусственным системам питания.
При переходе на интуитивное питание важно помнить о том, что наше тело мудрое и раз ему хочется что-то, значит, именно этот продукт и именно в это время суток ему нужен для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Но важно отличать физиологическое желание тела от психологического желания головы. Именно этому чувствованию и учит интуитивное питание.
Питание по голоду
Люди с лишним весом часто путают голод с жаждой или нехваткой эмоций. Так многие принимают решение съесть что-то, когда на самом деле хочется расслабиться, отдохнуть или получить удовольствие. Это не имеет никакого отношения к физическому голоду.
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Чтобы отличать ложное желание поесть от настоящего, стоит помнить: голод — физиологический процесс, который ощущается именно в желудке и всегда исчезает после приема пищи. Ни ощущения в груди, ни головная боль, ни тремор не являются голодом, это симптомы других процессов в организме.
Уважение к своему телу
При переходе на интуитивное питание не нужно с собой бороться, важно научиться любить и принимать себя. Постарайтесь ввести в привычный режим действия, которые принесут телесные радости.
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Например, можно освоить практику самомассажа, использовать скраб в душе. В течение дня желательно замечать первые признаки усталости, учиться расслабляться, учится понимать свои эмоции принимать их и работать с ними, чтобы создавать наиболее комфортный психологический фон в своей жизни. В этом помогут медитативные практики и обучение интуитивному питанию.
«Вредная» и «полезная» еда
Один из важных принципов питания по интуиции — перестать делить еду на вредную и полезную. Существуют лишь те продукты, в которых нуждается или не нуждается тело. Наш организм мудрый, если ему предоставить большой выбор продуктов, то он не будет “требовать” в неограниченных количествах фаст-фуд и сладости. Это, чаще всего, психологическое желание, с которым можно и нужно работать специальными технологиями с помощью интуитивного питания.
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Люди, которые возвращаются к интуитивному питанию, отмечают, что количество сладостей в рационе сильно уменьшается, а овощей и фруктов, которые ранее казались невкусными, теперь становиться больше и они приносят насыщение и удовольствие.
Как не съесть лишнего
Ощущение насыщения приходит спустя 15-20 мин после еды. Многие об этом знают, но привычки доедать все, что на тарелке или съедать, чтобы не испортилось, не дают следовать этому принципу.
Теги: Донбасс, здоровье, питание, диета
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