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Архив - Будь здоров!

Медики признали туалетную бумагу опасной

02.09.2019 10:48
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Медики признали туалетную бумагу опасной

Туалетная бумага благоприятно действует на микробы и грибок.

Западные исследователи определили негативные последствия использования туалетной бумаги.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.

Ученые пришли к выводу, что туалетная бумага не имеет никакой пользы, как это принято считать, поскольку это средство гигиены не способно хорошо защитить людей от различных микробов, в результате чего появляются инфекции, а также анальные трещины, которые впоследствии могут привести к онкологии.

Выяснилось также, что туалетная бумага благоприятно действует на микробы и грибок, что приводит к их быстрому размножению.

В санузле медики рекомендуют людям использовать влажные салфетки, в состав которых не входят химические компоненты.

Только так, считают исследователи, человек сможет оставаться здоровым.



Теги: Донбасс, опасность, туалетная бумага, медицина
 
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