Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком

02.09.2019 16:51

Почему молоко лучше не сочетать с сахаром.

Молоко богато L-триптофаном, это такой естественный антидепрессант. Но также в молоке есть животный белок, который не позволит вам быстро похудеть. Врачи придумали способ не лишать вас вкусного молока в кофе, но при этом вы не будете поправляться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

По мнению диетологов, молоко коровье можно заменить молоком соевым, овсяным, кокосовым, миндальным. Оно не менее вкусно, чем сливки или коровье молоко.

Однако, калорийность указанных видов молока – ниже, чем у молока коровьего.

Также диетологи просят обратить внимание на то, что вы добавляете молоко в кофе вместе с сахаром: это сочетание создает «пищевой клубок» в желудке, который очень долго переваривается. Таким образом, молоко с кофе и сахаром это один из источников зашлакованности кишечника.

Поэтому пробуйте в кофе с молоком добавлять мёд.