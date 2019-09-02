В Украине запретили ряд лекарств от морщин

02.09.2019 21:31

Его производят в Британии.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина «Диспорт», который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Речь идет о «Диспорте»: порошок для раствора для инъекций по 500 ЕД; 1 флакон с порошком в картонной коробке производства Великобритании.

Запрет на все серии лекарственного средства в указанной дозировке установили из-за того, что лекарства маркировались на английском языке.

Препарат также назначают для временного улучшения умеренной или выраженной формы вертикальных морщин между бровями, и латеральных периорбитальных морщин («гусиные лапки»). Также лекарство применяют при симптоматическом лечении фокальной спастичности:

верхних конечностей у взрослых;

нижних конечностей у взрослых с поражением голеностопного сустава после перенесенного инсульта или травматического повреждения головного мозга;

динамической эквинусной деформации стопы у детей в возрасте от 2 лет с церебральным параличом, терапию проводят в специализированных лечебных учреждениях.

Спастичность – это патологическое напряжение мышц, которое вызывает контрактуры — изменения в мышцах, сухожилиях и суставах. При проведении комплексной терапии и реаби