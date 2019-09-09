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Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма
Актуальная проблема для многих.
Бывают ситуации, когда приходится ограничивать себя в сладком. Британский диетолог Лили Суттер из Лондона рассказывает, как легко отучить себя от лакомств и не есть сладости, если на кону стоит ваше здоровье, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Отказывайтесь от сладкого в течение месяца
Сахар – это своеобразная зависимость. Чем больше мы едим сладостей, тем больше нам хочется налегать на них. В течение месяца, отказавшись от сладкого, вы сможете повлиять на свои вкусовые рецепторы, и тяга к сладкому уменьшится.
Сахар с глаз долой – из сердца вон
Это устойчивое выражение в данном случае очень помогает. Уберите из буфета все сладкие соблазны.
Расскажите близким о своей борьбе
Если вы поведаете друзьям и коллегам свои планы побороть “сладкую зависимость”, то они вряд ли будут прохаживаться с тортом в поле вашего зрения.
Читайте состав продукта
На полках магазинов сахар прячется даже в тех продуктах, в которых его трудно себе представить. Простое правило: если продукт питания содержит больше 5 г сахара на каждые 100 г продукта, то следует обратить на это свое внимание и отказаться от него. Избавляйтесь от привычки уплетать сладкое. При этом помните, что есть безопасные для фигуры сладости.
Создайте десерт своими руками
Если ваш организм требует подкрепить его чем-то сладеньким, попробуйте взбить в блендере ягоды с натуральным йогуртом и семечками. Такой перекус с низким содержанием сахара приятно разнообразит меню и служит отличным десертом. Кстати, подобная пища относится к ряду полезных сладостей. Полезный совет: добавьте немножко корицы (на кончике ножа), чтобы уменьшить тягу к сахару.
Научитесь готовить без добавок
Это самый простой способ контролировать количество сахара: попрощайтесь с сахаром, который дополнительно добавляется в продукты; забудьте о пищевых добавках; игнорируйте пищевые красители; избегайте ароматизаторов; не употребляйте пищу и напитки с синтетическими сахарозаменителями.
Ешьте белковую пищу
Белки и полезные жиры в продуктах питания хорошо регулируют уровень сахара в крови. Они надолго насыщают вас энергией и уменьшают желание налечь на сладкое. Не стоит улучшать настроение с помощью сладостей – вместо этого запишитесь на массаж.
Выбирайте продукты, богатые хромом
Хром являет собой минерал, необходимый для того, чтобы нормализовать уровень сахара в крови. Научные данные свидетельствуют о том, что пищевые добавки с хромом (пиколинат хрома) помогают забыть о сладостях. Его вы можете найти в картофеле, спарже, свежих помидорах, апельсиновом соке, капусте брокколи и цельнозерновых продуктах.
Откажитесь от сахара в позитивном ключе
Каждый раз, как заставляете себя отказаться от сладкого, вы находитесь в стрессе и воспринимаете это как вызов. Попробуйте отнестись к отказу от сладкого как к полезному упражнению для себя, которое добавит вам здоровья.
Любите жизнь, а не сахар
Сахар не должен улучшать настроение. Лучше найти другие источники удовольствия: принять ванну; насладиться расслабляющим массажем; провести весело время с друзьями; посмотреть любимый фильм. Этот список приятного времяпрепровождения можно продолжать до бесконечности.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, сладкое
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