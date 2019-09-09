Все рубрики раздела
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
Медики рассказали, почему вредно спать днем
Это не самая лучшая привычка.
Многие считают, что восполнение энергии организма дневным сном приносит несомненную пользу, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Однако медики предупреждают любителей такого отдыха, что это может быть опасно для организма и здоровья в целом.
Для того, чтобы сделать выводы о пользе или вреде дневного сна, ученые провели множество тестов, в которых участвовали люди различных профессий из разных городов. Ученые доказали, что необходимости в дневном сне, практически, нет. По их словам, если человеку необходимо вздремнуть днем, то это состояние не должно длиться более двадцати минут (исключение- дети, которым дневной отдых необходим).
Те, чей дневной отдых длился более часа, согласились с выводами специалистов, которые ранее отмечали, что после такого сна человек чувствует себя разбитым как физически, так и эмоционально.
Как рассказали специалисты в области медицины, принимать горизонтальные положения пока не переварилась пища вредно, прежде всего, для пищевода и кишечника. Вместо того, чтобы спускаться вниз к двенадцатиперстной кишке, пища застывает в желудке, ее продвижение снижается, что может привести, в лучшем случае, к изжоге.
В худших случаях, частый сон после обильного обеда приведет к грыже пищевода или к проблемам, связанным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому врачи рекомендуют послеобеденные неспешные прогулки на свежем воздухе в течение получаса.
Несколько исследований зарубежных ученых также подтверждают, что спать днем небезопасно. Так, например, группа ученых из США доказала, что дневной сон может привести к инсультам, ученые из Великобритании констатировали тот факт, что сон в дневные часы сокращает жизнь. Специалисты сделали вывод: дневной отдых не приносит пользы.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, вред, день
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики
- Врачи назвали самую вредную позу для сна
- Информация для тех, кто оставляет на ночь телефон возле кровати
- Продолжительный сон по выходным оказался вредным
- Пора вставать. Ученые выяснили, что сон свыше 8 часов в сутки повышает риск смерти
- Доказана опасность недостаточного сна
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Рэпер Серега решил получить украинское гражданство13:00
- У Зеленского объяснили, зачем отпустили террориста Цемаха12:49
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы12:11
- «Им нельзя возвращаться в Крым»: Зеленский дал задание обеспечить жильем Сенцова и Кольченко11:50
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Обмен пленными обернулся катастрофой для россиян: «уже мертвы», роковые детали11:15
- Мошенники придумали новую схему "развода" владельцев банковских карт11:00
- В «ДНР» собираются запустить железнодорожное сообщение с Петербургом и Москвой10:51
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах