Медики рассказали, почему вредно спать днем

09.09.2019 07:45

Это не самая лучшая привычка.

Многие считают, что восполнение энергии организма дневным сном приносит несомненную пользу, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Однако медики предупреждают любителей такого отдыха, что это может быть опасно для организма и здоровья в целом.

Для того, чтобы сделать выводы о пользе или вреде дневного сна, ученые провели множество тестов, в которых участвовали люди различных профессий из разных городов. Ученые доказали, что необходимости в дневном сне, практически, нет. По их словам, если человеку необходимо вздремнуть днем, то это состояние не должно длиться более двадцати минут (исключение- дети, которым дневной отдых необходим).

Те, чей дневной отдых длился более часа, согласились с выводами специалистов, которые ранее отмечали, что после такого сна человек чувствует себя разбитым как физически, так и эмоционально.

Как рассказали специалисты в области медицины, принимать горизонтальные положения пока не переварилась пища вредно, прежде всего, для пищевода и кишечника. Вместо того, чтобы спускаться вниз к двенадцатиперстной кишке, пища застывает в желудке, ее продвижение снижается, что может привести, в лучшем случае, к изжоге.

В худших случаях, частый сон после обильного обеда приведет к грыже пищевода или к проблемам, связанным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому врачи рекомендуют послеобеденные неспешные прогулки на свежем воздухе в течение получаса.

Несколько исследований зарубежных ученых также подтверждают, что спать днем небезопасно. Так, например, группа ученых из США доказала, что дневной сон может привести к инсультам, ученые из Великобритании констатировали тот факт, что сон в дневные часы сокращает жизнь. Специалисты сделали вывод: дневной отдых не приносит пользы.