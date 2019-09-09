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Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика

09.09.2019 11:38
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Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика

Что является поводом задуматься.

По данным ВОЗ, в мире 140 миллионов алкоголиков. И большинство из них не лечатся. Есть несколько признаков того, что выдает алкоголика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Праздники только с алкоголем

Если Новый год, День рождения, 8 марта и другие праздники немыслимы для человека без алкоголя, это повод задуматься. Чаще всего это не ограничивается одним бокалом. Нездоровое стремление отмечать все праздники спиртным может указывать на то, что человек страдает алкоголизмом.

Лучший собутыльник — он сам

Самый явный звоночек — то, что человек может напиться в одиночестве. Не зря говорят, что алкоголизм проявляется тогда, когда кто-то начинает пить один. Человек может мотивировать это чем угодно, но чаще отговорка звучит как «меня никто не понимает» или «у меня проблемы в жизни».

Хочется больше и больше

После того, как алкоголик выпивает один бокал спиртного и чувствует легкое опьянение, он не может остановиться. Им нужно больше и больше. Обычный человек может себя контролировать, и, в случае, если он собирался выпить немного, то столько он и выпьет. В иной ситуации пора ставить диагноз. В наркологии такое поведение называют «утратой контроля над выпитым».

Неадекватное поведение

Если человек не в первый раз напивается до неадекватного состояния, ему пора завязывать со спиртным. Поведение может проявляться в любой форме: агрессия, излишнее дружелюбие к незнакомцам, раскованность. Человек может приставать к незнакомым людям, кричать и сопротивляться, если его попытаются привести в чувства.

Тяжелое похмелье

Если вы заметили, что на утро после принятия алкоголя с каждым разом становится хуже и хуже, необходимо сократить количество употребляемого спиртного. Самый плохой знак — человек не может выйти на работу после вечеринки. Так начинает развиваться абсистентный синдром. Признаки алкоголизма могут проявиться и во внешности: появляются отеки, мешки под глазами, ожирение и пивной живот.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, алкоголь
 
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