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Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня
Как установили врачи, такой способ отлично помогает в первые дни болезни.
Этот метод также называют «нагревательный компресс», ведь циркуляция крови увеличивается, когда тело человека начинает реагировать на воду. Это позволяет иммунной системе работать более эффективно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Чтобы сделать «нагревательный компресс», нужно прополоскать и отжать тонкие хлопчатобумажные носки в холодной воде, попарить ноги стандартным способом, то есть в горячей воде в течение 10 минут (можно с добавлением горчицы). Отметим, что при высокой температуре эту процедуру проводить нельзя.
После того, как вы попарили ноги, их нужно тщательно вытереть, надеть мокрые носки, а сверху – сухие шерстяные. И первые, и вторые носки должны быть обязательно из натуральных ниток.
Медики рекомендуют делать такой компресс перед сном, а носки оставить на ногах до утра.
Симптомы простуды обычно длятся от 2-3 до 7 дней. Для этого состояния характерно першение и (или) боль в горле, чихание, слезотечение, головная боль, слабость, заложенность носа и насморк. Процедуру с носками нужно сделать при появлении первых симптомах простуды.
Симптомы простуды схожи с некоторыми другими заболеваниями, от которых её следует отличать. Например, аналогичным образом проявляется аллергический ринит, поэтому при каких-либо сомнениях стоит посоветоваться с врачом.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, медицина
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