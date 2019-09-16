Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
Эти недорогие продукты способствуют похудению
Как есть и худеть.
Съеденные вовремя и в правильном количестве, эти продукты могут заменить тренировку в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО!
Чтобы удерживать организм в здоровом и комфортном весе, необязательно ограничивать себя в еде — достаточно просто включить в свой рацион определенные продукты, а уж они сами позаботятся и о красоте, и о самочувствии. Мы собрали для вас список из пяти продуктов — не только вкусных, но и очень полезных для фигуры. Ешьте на здоровье!
Бобовые
Всего 130 грамм фасоли, нута, чечевицы, гороха или бобов в день — и вы сами не заметите, как лишние килограммы начнут уходить, подтверждает метаанализ, проведенный специалистами из клиники святого Михаила в Торонто. Все дело в том, что бобовые, имеют низкий гликемический индекс (а значит, дольше перевариваются) и существенно увеличивают чувство сытости — на целый 31%! В результате вы съедите на треть меньше, а чувствовать себя будете так же хорошо — профит!
Капуста
Диетологи удивительно солидарны: капуста — самый подходящий овощ для тех, кто желает сбросить лишний вес. Во‑первых, она обладает низким гликемическим индексом и после ее употребления чувство голода долго не возвращается. Во‑вторых, она помогает ускорить метаболизм, что в свою очередь способствует избавлению от килограммов. Наконец, в-третьих, разнообразные вещества и витамины, содержащиеся в этом овоще, защищают организм от воспалительных процессов, раковых образований, снижают риск развития диабета, а также защищает клетки от преждевременного старения.
Арахис
У американских подростков, которые в течение 12 недель ежедневно ели арахис или арахисовое масло, в результате снизился индекс массы тела — таковы результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Хьюстона, Медицинского колледжа Бэйлор и Университета Техаса. Исследователи советуют есть орешки не реже 4 раз в неделю: во‑первых, это вкусно, а, во‑вторых, помогает снизить вес. Ученые убеждены, что такой неожиданный эффект получается как раз благодаря высокой питательности и калорийности арахиса: если использовать его для второго завтрака или полдника, чувство насыщения продлится подольше и вам не захочется «кусочничать» — а ведь именно неконтролируемые перекусы и считаются основной причиной лишнего веса.
Красное вино
Два бокала красного вина (250 мл) в день положительно сказываются на фигуре, утверждают исследователи из Гарвардской медицинской школы. Все дело в содержащемся в красном вине ресвератроле, который «превращает» белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом. Лень идти в спортзал? Просто выпейте вина!
Красные фрукты и ягоды
Клубника, вишня, черника, ежевика, черная смородина, красный виноград, гранаты — все эти фрукты и ягоды содержат растительный пигмент флавоноид, который снижает количество энергии, поступающее в организм из пищи, и тем самым не дает набирать лишний вес. Исследователи из Университета Восточной Англии (Великобритания) и Гарвардской школы медицины утверждают: чтобы поддерживать свой вес в норме, достаточно каждый день съедать порцию красных ягод или фруктов. Просто и очень вкусно.
Теги: Донбасс, похудение, продукты
- Трамп оценил вероятность введения режима ЧП в США
- США начали давление на ЕС из-за скандального проекта Кремля
- Сердобольный убийца и насильник трёхлетней девочки решил стать донором
- Лесбиянки и геи выступили против Охлобыстина
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО
- Младенец с кровавыми глазами чуть не довёл прохожих до смерти (ВИДЕО)
- На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру21:17
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта16:37
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Крым исчезнет с лица Земли, у Путина готовят немыслимое: детали скандала21:39
- На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру21:17
- Зеленский принял окончательное решение по Донбассу: вот как все будет20:48
- Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!20:28
- В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО20:01
- Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку19:40
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"