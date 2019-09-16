Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта

16.09.2019 19:19

Так называемая «осенняя депрессия» является своеобразной реакций на смену сезонов и связана с перестройкой организма на новый график.

Бороться с этим состояние лучше не таблетками, а полноценным отдыхом, витаминным питанием и прогулками на свежем воздухе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Приучите себя гулять в парке или сквере, а в выходные – в лесу, желательно подальше от города и транспорта – в любую погоду. Нехватка кислорода угнетает организм и работу мозга, а он сигнализирует об этом сонливостью и плохим настроением. Потому почаще гуляйте и проветривайте помещение – это обязательное условие борьбы с плохим настроением и усатостью.

«Вечерняя прогулка поможет не только нормализовать сон, но и психологическое состояние. А проветривать домашние комнаты и офисные помещения обязательно для того, чтобы не впадать в сонное состояние и не маяться на рабочем месте из-за полного нежелания что-либо делать.

Сейчас, когда на улице уже не так жарко, перестаньте пользоваться кондиционерами и откройте в офисе все окна – вы тут же почувствуете, что работать стало легче», — говорит врач.

Стоит также обратить внимание на свое питание. К самым полезным продуктам, помогающим выработке эндорфинов, относятся горький шоколад, бананы, красный болгарский перец, грейпфрут, авокадо. Также справиться с осенней хандрой и привести в порядок сосуды помогут ненасыщенные жирные кислоты. Ведь из них состоит треть структуры мозга. Они улучшают микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга, делают их более эластичными. Если организму не хватает кислот Омега-3, то наши нервные клетки — нейроны — работают в сниженном темпе, из-за чего снижается эмоциональный фон и возникает чувство тоски. Потому обязательно включайте в рацион растительные масла — оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое. А также рыбу, особенно морские виды.