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Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта
Так называемая «осенняя депрессия» является своеобразной реакций на смену сезонов и связана с перестройкой организма на новый график.
Бороться с этим состояние лучше не таблетками, а полноценным отдыхом, витаминным питанием и прогулками на свежем воздухе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Приучите себя гулять в парке или сквере, а в выходные – в лесу, желательно подальше от города и транспорта – в любую погоду. Нехватка кислорода угнетает организм и работу мозга, а он сигнализирует об этом сонливостью и плохим настроением. Потому почаще гуляйте и проветривайте помещение – это обязательное условие борьбы с плохим настроением и усатостью.
«Вечерняя прогулка поможет не только нормализовать сон, но и психологическое состояние. А проветривать домашние комнаты и офисные помещения обязательно для того, чтобы не впадать в сонное состояние и не маяться на рабочем месте из-за полного нежелания что-либо делать.
Сейчас, когда на улице уже не так жарко, перестаньте пользоваться кондиционерами и откройте в офисе все окна – вы тут же почувствуете, что работать стало легче», — говорит врач.
Стоит также обратить внимание на свое питание. К самым полезным продуктам, помогающим выработке эндорфинов, относятся горький шоколад, бананы, красный болгарский перец, грейпфрут, авокадо. Также справиться с осенней хандрой и привести в порядок сосуды помогут ненасыщенные жирные кислоты. Ведь из них состоит треть структуры мозга. Они улучшают микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга, делают их более эластичными. Если организму не хватает кислот Омега-3, то наши нервные клетки — нейроны — работают в сниженном темпе, из-за чего снижается эмоциональный фон и возникает чувство тоски. Потому обязательно включайте в рацион растительные масла — оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое. А также рыбу, особенно морские виды.
Теги: Донбасс, здоровье, депрессия, осень, лекарства
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