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Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно
Что поможет сосредоточиться.
С наступлением осени просыпаться ранним утром на работу или учебу становится все тяжелее, а с уменьшением светового дня эта проблема лишь усугубляется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Просыпаться резко – вредно для здоровья, уверены медики, а еще вреднее – для самочувствия! Все дело в том, что пока человек спит, все процессы в организме замедляются, даже кровь начинает циркулировать медленнее. Потому, едва встав с кровати, мы чувствуем сонливость и не можем сосредоточиться. И именно от того, как вы проведете первые минуты пробуждение, зависит от того насколько бодрым и продуктивным будет день.
Утреннее пробуждение – это маленький стресс, потому не стоит его усугублять и резко вскакивать с кровати, еще хуже – если вы просыпаетесь впритык и все время находитесь в режиме «опоздания».
«Уж лучше заведите часы на 15 минут раньше нужного времени и дайте себе время неспешно проснуться.
Во-первых, так день начнется с чего-то приятного, а во-вторых, процесс пробуждения можно сделать намного более эффективным, если выполнить несколько простых упражнений.
Перед тем, как окончательно встать с кровати, прикройте глаза и помассируйте веки легкими круговыми движениями. 30 секунд будет достаточно, чтоб улучшить кровообращение, снять легкие отеки после сна и разбудить нервную систему», — порекомендовала врач Виктория Савицкая.
Далее рекомендуется выполнить следующее упражнение — расположите ладошки на лице, так чтоб большие пальцы были за несколько сантиметров от ушей. Теперь переместите палец на заушную впадину, стараясь не двигать ладони и с легким надавливанием, начинайте массировать лицо сверху вниз. Пройдитесь от линии висков к подбородку хотя бы раз 15-20 – это разгонит кровь и станет прекрасной профилактикой морщин.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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