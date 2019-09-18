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Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
Симптомы, которые нельзя игнорировать.
Всемирно известные специалисты заявили о том, что неопасные на первый взгляд симптомы могут стать признакам серьезных заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Сначала может показаться, что это обычная простуда. Кашель, слабость, боли в горле, температура. Казалось бы, ничего серьезного, но, как бы ни так. Это первые признаки онкологического заболевания. Об этом заявили британские эксперты, которые провели ряд обследований. Они говорят, что такие симптомы, могут означать начало развития рака крови.
Ведь, когда рак крови только начинает оседать в вашем организме, то, его ничем не отличить от стандартной простуды. В особенности, в холодную пору года. Многие думают, что простыли, и ничего страшного, само пройдет.
Также, медики говорят, что если вы плохо себя чувствуете, то нужно более тщательно наблюдать за состоянием здоровья, и как организм меняется. Если симптомы долгое время не проходят, даже после интенсивного лечения, следует немедленно обратиться соответствующим специалистам.
Также, с сезонной простудой часто путают такое заболевание как мононуклеоз. У больных может сильно ослабиться иммунитет, и за считанные дни повредиться печень. Кроме стандартных симптомов, таких как озноб, слабость, недомогание, для этой болезни характерно воспаление лимфоузлов.
Еще двумя, неприятными болезнями, которые могут появиться в ходе простуды – менингит, и воспаление легких.
Специалисты рекомендуют не тянуть с этим, и при первых же серьезных симптомах обращаться к сертифицированным специалистам за помощью.
Теги: Донбасс, болезни, простуда
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