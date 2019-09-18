Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга

18.09.2019 10:06

Он также поднимает настроение.

Исследователи выяснили, что чай оказывает положительное влияние на настроение и помогает предотвращать сердечно-сосудистые болезни. Особенно заметно это в отношении пожилых людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В частности, ученым из Университета Сингапура удалось установить, что люди, регулярно употребляющие чай, имеют более организованные зоны мозга, нежели те, кто этого не делает. Для этого они провели опытные исследования, участники которого как раз и разделились на две такие группы. Всего таких добровольцев бол 36 человек в возрасте от 60 лет. Причем сорт чая роли не играл. Одинаковые результаты показали любители как зеленого, так и черного или другого чая. Важен сам факт употребления его не реже 4 раз в неделю. Именно регулярное употребление позволяет постоянно поддерживать мозг в работоспособном состоянии, поскольку предотвращается нарушение межрегиональных связей. По оценкам специалистов, у пожилых людей это может снизить риск ухудшения когнитивных функций на 50%.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, каким именно образом вещества, содержащиеся в чае влияют на интеллект. Возможно также удастся установить и сами механизмы формирования разных процессов мозга, а следовательно и способы предотвращения сбоя их работы.