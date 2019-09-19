Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени

19.09.2019 13:00

Медики составили список из четырех рекомендаций.

Как стало известно, ученые установили, что может стать причиной частых мигреней. От этих привычек стоит немедленно избавиться, чтобы сохранить свое здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Так, ученые установили, что может стать причиной частых мигреней. От такого недуга страдают многие и оно требует тщательно лечения, чтобы человек мог жить полноценной жизнью.

Поэтому те, кто хочет избавиться от постоянных головных болей нужно прислушаться к следующим советам от специалистов: