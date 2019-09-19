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Кому противопоказаны прививки от гриппа

19.09.2019 09:50
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Кому противопоказаны прививки от гриппа

В каком случае лучше подождать.

В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации. Однако следует помнить, что прививку от гриппа можно делать не всем. Врач Ольга Шарапова рассказала: для прививок от гриппа существуют абсолютные и относительные противопоказания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В частности, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:

  • тяжелые заболевания крови,
  • почечная недостаточность,
  • болезни эндокринной системы,
  • сердечная недостаточность,
  • болезни дыхательных путей.

Кроме того, пояснила врач, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев, аллергикам.

Говоря об относительных противопоказаниях для прививок от гриппа, Ольга Шарапова отметила, что их не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями.

«Если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой, сделаете делать через месяц после выздоровления», — пояснила врач.



Теги: Донбасс, здоровье, грипп, прививка, противопоказания
 
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