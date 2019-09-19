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Названа новая опасность курения электронных сигарет

19.09.2019 22:23
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Названа новая опасность курения электронных сигарет

Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США.

К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости — обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.

Также указано, что, помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса «потенциально вредных» соединений и токсичных примесей, включая канцерогены (вызывают рак) и отравляющие вещества.

Уже доказано, что пар электронных сигарет содержит следы металлов – либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.



Теги: Донбасс, опасность, сигареты, вред
 
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